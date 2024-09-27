Ortaca'da hasat sezonunu coşkuyla karşılandı: Moldova'ya ihraç ediliyor...

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:30

Ortaca ve çevresi, nar hasadın sürerken, tarım açısından önemli bir geçim kaynağı olan nar bu yıl oldukça verimli bir rekolte sunuyor. Uzun yıllardır yetiştirilen narlar, Ortaca'nın iklimi ve toprak yapısının sağladığı avantajlarla, hem yerel pazarda hem de uluslararası alanda dikkat çekiyor. Moldova’ya ihraç edilecek nar ürünleri için inspektörler tarafından gerçekleştirilen titiz karantina kontrolleri sayesinde, sağlıklı ve güvenilir ürünler üretimde öncelik haline geliyor. Bu süreçte gerekli Bitki Sağlık Sertifikaları da düzenlenerek, ihracat süreçleri tamamlanıyor. Bu yılki nar hasadının başarılı geçmesi, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Uzmanlar, Ortaca'nın nar rekoltesinin geçen yıla oranla %15 artış gösterdiğini belirtiyor ve böylece bölgenin tarım ekonomisine güçlü bir katkı sağladığını vurguluyor. Sağlıklı ve kaliteli ürünler üretme hedefiyle, üreticiler modern tarım tekniklerini benimseyerek nar yetiştiriciliğinde en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösteriyor. Ortaca, bu yıl da kaliteli narlarıyla hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda kendine yer bulmaya devam ediyor.