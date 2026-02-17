Oruç tutarken zinde kalmanın formülü: Ramazan ayında metabolizmanızı koruyan 8 beslenme önerisi

Ramazan ayında değişen öğün saatleri, uzun açlık süresi ve iftarda yapılan beslenme hataları; halsizlik, mide problemleri ve kilo artışına yol açabilir. Oysa bilinçli planlanmış bir beslenme düzeniyle oruç süreci hem daha rahat geçebilir hem de vücut dengesi korunabilir. İşte, Ramazan ayında metabolizmanızı koruyan 8 beslenme önerisi...

RAMAZAN AYINDA METABOLİZMANIZI KORUYAN 8 BESLENME ÖNERİSİ

1. Sahuru atlamayın

Sahur, gün boyu enerjinizi korumanız için en önemli öğündür. Sahur yapmamak kan şekerinin hızlı düşmesine ve gün içinde halsizliğe neden olabilir.

Protein ve lif içeren besinler tercih edilmelidir.

Örnek:

Yumurta

Yoğurt

Tam buğday ekmeği

Peynir

Ceviz, badem

2. Sahurda tok tutan besinler tercih edin

Uzun süre tok kalmak için:

Yumurta

Yulaf

Chia tohumu

Avokado

Kurubaklagiller

gibi düşük glisemik indeksli besinler tüketilebilir.

3. İftara hafif başlayın

Uzun süren açlığın ardından mideyi birden doldurmak sindirim problemlerine yol açabilir.

Sağlıklı bir iftar başlangıcı:

1–2 hurma

1 bardak su

Çorba (mercimek, sebze, ezogelin gibi)

Ardından 10-15 dakika ara vererek ana yemeğe geçmek önerilir.

4. Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçının

Kızartmalar, ağır hamur işleri ve şerbetli tatlılar:

Kan şekerini hızla yükseltir

Kilo artışına neden olur

Mide yanmasını artırabilir

Tatlı tüketilecekse haftada 1-2 kez ve küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.

5. Protein ve sebze dengesi kurun

İftarda tabağın:

1/4’ü protein (et, tavuk, balık)

1/4’ü kompleks karbonhidrat (bulgur, tam tahıl)

Yarısı sebze ve salata

şeklinde dengelenmelidir.

6. Su tüketimini ihmal etmeyin

İftar ile sahur arasında en az 1,5–2 litre su tüketilmelidir.

Su tüketimi:

Baş ağrısını azaltır

Kabızlığı önler

Enerji seviyesini dengeler

7. Yavaş ve kontrollü yemek yiyin

Hızlı yemek:

Şişkinlik

Hazımsızlık

Gereğinden fazla kalori alımı

gibi sorunlara yol açabilir.

8. Gece atıştırmalarına dikkat

İftar sonrası sürekli atıştırmak kilo artışına neden olabilir. Özellikle:

Cips

Çikolata

Şekerli içecekler

sınırlandırılmalıdır.