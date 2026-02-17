Oruç tutarken zinde kalmanın formülü: Ramazan ayında metabolizmanızı koruyan 8 beslenme önerisi

Ramazan ayında değişen öğün saatleri, uzun açlık süresi ve iftarda yapılan beslenme hataları; halsizlik, mide problemleri ve kilo artışına yol açabilir. Oysa bilinçli planlanmış bir beslenme düzeniyle oruç süreci hem daha rahat geçebilir hem de vücut dengesi korunabilir. İşte, Ramazan ayında metabolizmanızı koruyan 8 beslenme önerisi...
RAMAZAN AYINDA METABOLİZMANIZI KORUYAN 8 BESLENME ÖNERİSİ
1. Sahuru atlamayın
Sahur, gün boyu enerjinizi korumanız için en önemli öğündür. Sahur yapmamak kan şekerinin hızlı düşmesine ve gün içinde halsizliğe neden olabilir.
Protein ve lif içeren besinler tercih edilmelidir.
Örnek:
- Yumurta
- Yoğurt
- Tam buğday ekmeği
- Peynir
- Ceviz, badem
2. Sahurda tok tutan besinler tercih edin
Uzun süre tok kalmak için:
- Yumurta
- Yulaf
- Chia tohumu
- Avokado
- Kurubaklagiller
gibi düşük glisemik indeksli besinler tüketilebilir.
3. İftara hafif başlayın
Uzun süren açlığın ardından mideyi birden doldurmak sindirim problemlerine yol açabilir.
Sağlıklı bir iftar başlangıcı:
- 1–2 hurma
- 1 bardak su
- Çorba (mercimek, sebze, ezogelin gibi)
Ardından 10-15 dakika ara vererek ana yemeğe geçmek önerilir.
4. Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçının
Kızartmalar, ağır hamur işleri ve şerbetli tatlılar:
- Kan şekerini hızla yükseltir
- Kilo artışına neden olur
- Mide yanmasını artırabilir
Tatlı tüketilecekse haftada 1-2 kez ve küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.
5. Protein ve sebze dengesi kurun
İftarda tabağın:
- 1/4’ü protein (et, tavuk, balık)
- 1/4’ü kompleks karbonhidrat (bulgur, tam tahıl)
- Yarısı sebze ve salata
şeklinde dengelenmelidir.
6. Su tüketimini ihmal etmeyin
İftar ile sahur arasında en az 1,5–2 litre su tüketilmelidir.
Su tüketimi:
- Baş ağrısını azaltır
- Kabızlığı önler
- Enerji seviyesini dengeler
7. Yavaş ve kontrollü yemek yiyin
Hızlı yemek:
- Şişkinlik
- Hazımsızlık
- Gereğinden fazla kalori alımı
gibi sorunlara yol açabilir.
8. Gece atıştırmalarına dikkat
İftar sonrası sürekli atıştırmak kilo artışına neden olabilir. Özellikle:
- Cips
- Çikolata
- Şekerli içecekler
sınırlandırılmalıdır.