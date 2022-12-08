Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin konusu ne, oyuncuları kim?

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:34

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Men in Black: International), yönetmenliğini üstlenen F. Gary Gray'in, senaristliğinde Lowell Cunningham ve Matt Holloway ile birlikte çalıştığı, 2019 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekip, bugüne kadarki en büyük tehditle karşı karşıyadır. Uzaylı istilasına karşı odüllü ajan H ve çaylak ajan M birlikte hareket etmek zorunda kalır. Güçlerini birleştiren ikili, organizasyonun içindeki köstebeği bulmak için büyük bir mücadele verir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Hemswort

Tessa Thompson

Rebecca Ferguson

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.