Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin oyuncuları kim? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin IMDb puanı kaç?
Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit (Men in Black: International), yönetmenliğini üstlenen F. Gary Gray'in, senaristliğinde Lowell Cunningham ve Matt Holloway ile birlikte çalıştığı, 2019 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekip, bugüne kadarki en büyük tehditle karşı karşıyadır. Uzaylı istilasına karşı odüllü ajan H ve çaylak ajan M birlikte hareket etmek zorunda kalır. Güçlerini birleştiren ikili, organizasyonun içindeki köstebeği bulmak için büyük bir mücadele verir.
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Hemswort
Tessa Thompson
Rebecca Ferguson
SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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