Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un ilk dakikası yayınlandı

12 Aralık 2021 Pazar, 13:26

Sony, The Game Awards etkinlikleri kapsamında önümüzdeki hafta vizyona girecek olan "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filminin giriş sahnesini yayınladı.

Yayınlanan klibe göre, "Eve Dönüş Yok", serinin bir önceki filmi "Evden Uzakta"nın bittiği yerde başlayacak.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde filmde, Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei gibi isimler rollerine dönecek.

Filmin konuk oyuncu kadrosunda ayrıca Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church gibi isimler yer alacak.

ÖRÜMCEK ADAM 4 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kayıp Rıhtım'ın haberine göre, Puck News’ten Matthew Belloni, bir yazısında Marvel Sinematik Evreni’nin geleceğinden bahsederken Tom Holland’ın başrolünde yer aldığı bir Örümcek Adam 4 filminin gizlice geliştirilmekte olduğunu söyledi. Belloni ayrıca Sony ve Marvel Studios'un bu film için bir kez daha iş birliği yaptığını da belirtti.

"Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.

İşte filmden ilk 1 dakika...