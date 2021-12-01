Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu belli oldu

01 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Son olarak Spider-Man: No Way Home biletlerinin kısa süre içerisinde bilet satış sitelerini çökertmesi nedeniyle sinema dünyasının pandemi sonrası dirilişini temsil etmesi beklenen filmin başrol oyuncusu Tom Holland, bir süre daha Spider-Man rolünü üstlenmeye devam edecek.

Marvel Sinematik Evreni’nin şu anki Spider-Man üçlemesine son noktayı koyacak olan Spider-Man: No Way Home filminden sonraki dönemde Spider-Man’i kimin canlandıracağı ile ilgili sorulara cevap, Sony yapımcısı Amy Pascal‘dan geldi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Fandango internet sitesine konuşan Sony yapımcısı Amy Pascal, üç yeni filmde de 25 yaşındaki ünlü oyuncu Tom Holland’ın başrol olacağını resmen açıkladı.

Pascal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, Marvel ile yapacağımız son film değil ve son Spider-Man filmi de değil. Tom Holland ve Marvel ile bir sonraki Spider-Man filmini yapmak için hazırlanıyoruz ve bu şimdiki üçleme ile de sınırlı kalmayacak. Sonlandırmakta olduğumuz üç film sonrasında yeni bir üçleme daha düşünüyoruz ve Marvel Sinematik Evreni için bunun son film olmadığına emin olabilirsiniz. Marvel ve Sony’nin partnerliğinin devam edeceğini de söyleyebilirim."

Holland böylelikle şimdiye kadar en uzun süre Spider-Man rolünü üstlenen oyuncu olarak tarihe geçecek. Daha önce rolü 2002-2007 yılları arasında Tobey Maguire, 2012-2014 yılları arasında ise Andrew Garfield üstlenmişti.