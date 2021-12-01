Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu belli oldu
Dünyaca ünlü film serisi Spider-Man'in yeni üçlemesinin başrol oyuncusu yine Tom Holland olacak. Sony yapımcısı Amy Pascal, Tom Holland ile üç yeni Spider-Man filminde daha çalışacaklarını resmen açıkladı.
Son olarak Spider-Man: No Way Home biletlerinin kısa süre
içerisinde bilet satış sitelerini çökertmesi nedeniyle sinema dünyasının
pandemi sonrası dirilişini temsil etmesi beklenen filmin başrol oyuncusu Tom
Holland, bir süre daha Spider-Man rolünü üstlenmeye devam edecek.
Marvel Sinematik Evreni’nin şu anki Spider-Man üçlemesine
son noktayı koyacak olan Spider-Man: No Way Home filminden sonraki dönemde
Spider-Man’i kimin canlandıracağı ile ilgili sorulara cevap, Sony yapımcısı Amy
Pascal‘dan geldi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Fandango internet
sitesine konuşan Sony yapımcısı Amy Pascal, üç yeni filmde de 25 yaşındaki ünlü
oyuncu Tom Holland’ın başrol olacağını resmen açıkladı.
Pascal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu, Marvel ile yapacağımız son film değil ve son
Spider-Man filmi de değil. Tom Holland ve Marvel ile bir sonraki Spider-Man
filmini yapmak için hazırlanıyoruz ve bu şimdiki üçleme ile de sınırlı
kalmayacak. Sonlandırmakta olduğumuz üç film sonrasında yeni bir üçleme daha
düşünüyoruz ve Marvel Sinematik Evreni için bunun son film olmadığına emin
olabilirsiniz. Marvel ve Sony’nin partnerliğinin devam edeceğini de
söyleyebilirim."
Holland böylelikle şimdiye kadar en uzun süre Spider-Man rolünü üstlenen oyuncu olarak tarihe geçecek. Daha önce rolü 2002-2007 yılları arasında Tobey Maguire, 2012-2014 yılları arasında ise Andrew Garfield üstlenmişti.
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