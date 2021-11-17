Spider-Man: No Way Home'dan ilk uzun fragman geldi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:30

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. aşamasının en fazla merak edilen filmlerinden biri olan Spider-Man: No Way Home filminin tam fragmanı yayınlandı.

Fragman, Spider-Man'in yanı sıra filmde izleyicilerin karşısına çıkacak tüm 'kötü' karakterleri, Doctor Strange'i ve diğer önemli unsurları barındırıyor.

Spider-Man: No Way Home filmi ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında önceki Spider-Man üçlemelerinin yıldızları Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın paralel evren konseptini işleyen yeni yapımda yer alıp almayacağıydı. Fragman bu iki emekli Spider-Man'i doğrudan göstermese de beklenti oluşmasını sağlayan bazı detaylar içeriyor.

2019 yapımı Örümcek-Adam Evden Uzakta filminden devam eden sahnelerle sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker’ın Örümcek Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor.

17 ARALIK'TA VİZYONDA

Spider-Man 3, yani Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak.

Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı filminin oyuncu kadrosunda serinin diğer filmlerinde de yer alan Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon ve Tony Revolori gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca kadroya Doctor Strange olarak Benedict Cumberbatch, Electro olarak Jamie Foxx ve 2002 yapımı Spider-Man filminde Dr. Octopus olarak izlediğimiz Alfred Molina ile Jonah Jameson olarak izlediğimiz J.K Simmons da katıldı.

İşte Spider-Man: No Way Home'un tam fragmanı: