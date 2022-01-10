Oryantal Didem Kınalı: 'Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş'
31 Aralık gecesi 'İbo Show' yılbaşı özel programında giydiği kıyafetle gündem olan ve sosyal medyada kostümü 'alüminyum folyoya' benzetilen Oryantal Didem Kınalı, neden böyle bir tercihte bulunduğunu anlattı. Kınalı, "Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" dedi
Yılbaşı gecesi 'İbo Show' programında tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen Oryantal Didem Kınalı, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih eden Kınalı'nın kıyafeti, elbisenin kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilmişti.
Sosyal medyada gündeme gelmesi hakkında Kınalı, "Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs'ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm" açıklamalarını yaptı.
"SADECE GÖBEK DELİĞİ VE GÖĞÜS ÇATALI GÖRÜNMEMELİYMİŞ..."
"Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?" sorusunu ise Kınalı, şu yanıtı verdi:
"Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki!"
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