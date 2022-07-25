Didem Kınalı'dan, 'Dansöz müyüz?' diyen rapçi Murda'ya tepki: 'Mesleğimin dışlanmasından sıkıldım'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:04

Dansöz Didem Kınalı, sahnesinde kendisine para atan dinleyicisine, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda'ya tepki gösterdi. Kınalı, "Bu ülkede işimizi yapmamız çok zor, bir de mesleğimizi aşağılamayın. Bizi germeyin" dedi.

Instagram hesabından bir video paylaşan Kınalı, şu ifadeleri kullandı:

"Murda'nın kafasının üstünden para atmışlar galiba. Orası bir beach ve orada böyle bir şey yapılması hiç hoş bir şey değil. Düğünlerde derneklerde İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a da para atılıyor. Bunun bir beachte yapılması hiç hoş olmamış. Ben orada 'dansöz değilim' demesine takıldım. Aşağılayıcı bir kelime kullanacaksan farklı bir kelime kullanabilirsin.

Sanırım onun da boşluğuna geldi. Dansöz kelimesinin bu kadar aşağılayıcı kullanılmasından çok sıkıldık. O an küfredebilirsin, hakaret edebilirsin. Kendi mesleğimin etiket yapılmasından ve dışlanmasından çok sıkıldım. Zaten bu ülkede bu mesleği yapmakta çok zorlanıyorum. Bizi germeyin. Televizyonlara bile çıkamıyoruz, artık sabrımızın dışına çıktık."

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde bir beach clubta sahneye çıkan rapçi Murda, sahneye para fırlatmasına sinirlenerek, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" demişti.