Didem Kınalı'dan, 'Dansöz müyüz?' diyen rapçi Murda'ya tepki: 'Mesleğimin dışlanmasından sıkıldım'
Oryantal Didem Kınalı, sahnede kendisine para atıldığı için "Dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda'ya tepki gösterdi. Kınalı "Mesleğimin dışlanmasından çok sıkıldım. Televizyonlara bile çıkamıyoruz, sabrımızın dışına çıktık" ifadelerini kullandı.
Dansöz Didem Kınalı, sahnesinde kendisine para atan dinleyicisine, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz?" diyen rapçi Murda'ya tepki gösterdi. Kınalı, "Bu ülkede işimizi yapmamız çok zor, bir de mesleğimizi aşağılamayın. Bizi germeyin" dedi.
Instagram hesabından bir video paylaşan Kınalı, şu ifadeleri kullandı:
"Murda'nın kafasının üstünden para atmışlar galiba. Orası bir beach ve orada böyle bir şey yapılması hiç hoş bir şey değil. Düğünlerde derneklerde İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a da para atılıyor. Bunun bir beachte yapılması hiç hoş olmamış. Ben orada 'dansöz değilim' demesine takıldım. Aşağılayıcı bir kelime kullanacaksan farklı bir kelime kullanabilirsin.
Sanırım onun da boşluğuna geldi. Dansöz kelimesinin bu kadar aşağılayıcı kullanılmasından çok sıkıldık. O an küfredebilirsin, hakaret edebilirsin. Kendi mesleğimin etiket yapılmasından ve dışlanmasından çok sıkıldım. Zaten bu ülkede bu mesleği yapmakta çok zorlanıyorum. Bizi germeyin. Televizyonlara bile çıkamıyoruz, artık sabrımızın dışına çıktık."
NE OLMUŞTU?
Geçen günlerde bir beach clubta sahneye çıkan rapçi Murda, sahneye para fırlatmasına sinirlenerek, "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım rahat ol!" demişti.
Video Haberler
- Dolar/TL haftaya yeni zirveyle başladı
- Kapkaççıyı 'pet şişeyle' durdurmaya çalıştı
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
- 'Hesap soracağız'