Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi piyanist Betsy Arakawa'nın ölümleri hakkında neler biliniyor?

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:00

Getty Images Gene and Betsy (1991)

ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde cansız bedenleri bulunan Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi piyanist Betsy Arakawa'nın ölümünü araştıran yetkililer, Hackman'ın 17 Şubat'tan (çiftlerin cesetlerinin bulunmasından 10 gün önce) bu yana ölü olabileceğini düşünüyor.

Hollywood'un efsane isimlerinden Hackman, The French Connection ve The Conversation gibi filmlerle tanınıyordu.

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Ölümler nasıl ortaya çıktı?

Getty Images Amerikan yetkililer ölümleri araştırıyor

Çiftin ve köpeklerinden birinin cansız bedenleri, çarşamba günü New Mexico eyaletinin Santa Fe kentindeki evlerinde bir bakım görevlisinin acil servisleri araması üzerine polis tarafından bulundu.

BBC'nin ulaştığı 911 çağrısının kaydında, olay yerindeki kişinin oldukça duygusal bir şekilde operatöre iki ceset bulduğunu söylediği duyuluyor.

95 yaşındaki Gene Hackman, mutfağa yakın bir odada bulundu.

65 yaşındaki Betsy Arakawa, banyoda ölü halde bulundu.

Santa Fe Bölge Şerifi Adan Mendoza, çiftin "uzun süredir ölü olduğunu düşündüklerini" belirtti.

Dedektifler, Arakawa'nın elleri ve ayaklarında "çürüme" belirtileri görüldüğünü ifade etti.

Hackman'ın vücudunda da benzer ölüm belirtileri olduğu bildirildi.

Çifte ait bir Alman Çoban köpeği, banyodaki bir dolapta ölü bulundu.

Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor.

Hackman ve Arakawa'nın ölüm nedenleri hakkında ne biliniyor?

Getty Images Gene Hackman kariyeri boyunca 100'den fazla sinema filminde rol aldı

Polis, ölümlerle ilgili yaptığı ilk açıklamalarda kesin bir ölüm nedeni belirtmedi.

Yetkililer, vücutlarında herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığını, ancak olayın şüpheli göründüğünü ve cinayet ihtimalini göz ardı etmediklerini duyurdu.

Santa Fe Şerif Ofisi, hem Gene Hackman hem de Betsy Arakawa'nın karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmadığını açıkladı.

Arakawa'nın başının yanında bir taşınabilir ısıtıcı bulundu. Dedektifler, Arakawa'nın aniden yere düşmesi halinde bu ısıtıcının da devrilmiş olabileceğini düşünüyor.

Otopsi ve toksikoloji testleri talep edildi. Yetkililer, sonuçların çıkmasının birkaç ay sürebileceğini belirtti.

Yerel gaz şirketi ve itfaiye, gaz sızıntısı ya da karbon monoksit zehirlenmesi belirtisi tespit etmedi.

Banyoda Arakawa'nın cesedine yakın bir yerde bir ilaç şişesi ve saçılmış haplar bulundu. Aramalar sırasında tespit edilen reçeteli ilaçların tiroid ve yüksek tansiyon tedavisine yönelik yaygın ilaçlar olduğu belirtildi.

Hackman'ın cesedi gri eşofman altı, mavi uzun kollu tişört ve kahverengi terlik giymiş halde bulundu. Yanında bir güneş gözlüğü ve baston vardı. Dedektifler, aktörün ani bir düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

Ölümler neden şüpheli olarak değerlendiriliyor?

Getty Images Gene Hackman ve Betsy Arakawa (1986)

Polis tarafından hazırlanan arama emrinde, çiftin ölümünün "yeterince şüpheli" bulunduğu ve ayrıntılı bir soruşturma gerektirdiği belirtildi.

Bakım görevlisi, acil servisi aradığında evin ön kapısının açık olduğunu fark etti.

Ancak, evde zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmadı ve içeride hiçbir eşyanın yerinin değişmediği tespit edildi.

Santa Fe Şerifi Adan Mendoza "Evde bir mücadele izi yoktu. Hırsızlık ya da herhangi bir suç işlendiğine dair bir belirti bulunamadı" dedi.

Ayrıca, çiftin iki sağlıklı köpeğinin mülk içinde serbestçe dolaştığı görüldü. Biri evin içinde, diğeri ise bahçedeydi.

Ölüm zamanlarıyla ilgili neler biliniyor?

Getty Images

Yetkililer, Hackman'ın kalp pili sinyalinin son olarak 17 Şubat'ta aktivite gösterdiğini belirledi. Bu nedenle o gün yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Ancak, Hackman mı yoksa Arakawa mı önce öldü, bu henüz net değil.

Çifti bulan iki bakım görevlisi, en son iki hafta önce çiftle iletişim kurduklarını söyledi.

Çiftin evinde bazen rutin bakım çalışmaları yaptıklarını ancak onları nadiren gördüklerini belirttiler.

Genellikle telefon veya mesaj yoluyla iletişim kurduklarını, bu iletişimin de çoğunlukla Betsy Arakawa ile gerçekleştiğini söylediler.

Çiftin sağlık durumu nasıldı?

Getty Images Gene Hackman ve Betsy Arakawa (1994)

Hackman'ın kızı Leslie Anne Hackman, babasının fiziksel olarak çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Leslie Anne Hackman şunları söyledi:

"Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen büyük bir ameliyat geçirmedi. Pilates ve yoga yapıyordu ve bunu haftada birkaç kez sürdürüyordu. Sağlığı gayet iyiydi."

Anne Hackman, ebeveynlerinin 1991'den beri mutlu bir evlilik sürdürdüğünü söyledi ve şunları ekledi:

"Onun bu kadar uzun yaşamasını annem Betsy'ye borçluyum. Annem ona çok iyi baktı ve sağlığıyla her zaman yakından ilgilendi."