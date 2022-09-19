Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet hastaneye kaldırıldı
Titanik, Tatil, Sil Baştan ve Okuyucu gibi başarılı yapımlarda yer alan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, film çekimleri esnasında yaşadığı bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hırvatistan’daki film çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Lee adlı tarihi drama filminin çekimleri için Avrupa’da bulunan Winslet, ayağının yere kayması sonucu yere düştü.
NTV'nin aktardığı habere göre; The Hollywood Reporter’a yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Oyuncunun bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
SAVAŞ MUHABİRİNİ CANLANDIRIYOR
46 yaşındaki oyuncu, Lee filminde İkinci Dünya Savaşı sırasında Vogue için savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı Lee Miller'ı canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Ellen Kuras'ın oturduğu filmin başrollerinde Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough ve Josh O'Connor yer alıyor.
AVATAR 2 YOLDA
Oyuncunun yeni projesi Avatar: Suyun Yolu ise bu yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Seriye dahil olan Oscar ödüllü oyuncu filmde Ronal karakterini canlandıracak. Winslet’ın karakteri Ronal, filminde Metkayine kavmini yöneten savaşçı bir karakteri canlandıracak.
Daha önce Titanik’te (1997) beraber çalışan yönetmen James Cameron ve Winslet, yıllar sonra bu proje ile tekrar bir araya gelecek.
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