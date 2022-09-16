Ünlü oyuncu Harry Landis yaşamını yitirdi

Ünlü İngiliz oyuncu Harry Landis, 90 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 09:37
Ünlü oyuncu Harry Landis yaşamını yitirdi
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Channel 4'te yayınlanan Friday Night Dinner'la tanınan ünlü oyuncu Harry Landis, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haber oyuncunun menajerlik firması Sharry Clark Artists tarafından Facebook'tan duyuruldu.

Açıklamada "Üzücü haber. Sevgili müşterimiz Harry Landis hayatını kaybetti. Büyüleyici bir kariyeri vardı. Tıpkı Friday Night Dinner'daki karakteri Mr. Morris gibi o da yeni bir yolculuğa çıktı" denildi.


Harry Landis oyuncu

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