Ünlü oyuncu Harry Landis yaşamını yitirdi

16 Eylül 2022 Cuma, 09:37

Channel 4'te yayınlanan Friday Night Dinner'la tanınan ünlü oyuncu Harry Landis, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haber oyuncunun menajerlik firması Sharry Clark Artists tarafından Facebook'tan duyuruldu.

Açıklamada "Üzücü haber. Sevgili müşterimiz Harry Landis hayatını kaybetti. Büyüleyici bir kariyeri vardı. Tıpkı Friday Night Dinner'daki karakteri Mr. Morris gibi o da yeni bir yolculuğa çıktı" denildi.