2023'ün en yüksek hasılat yapan 10 Hollywood filmi: Yılın gişe rekorları burada...
2023 yılı, Hollywood'un gişe rekorlarının kırıldığı ve izleyicileri büyüleyen bir yıl oldu. Bu yılın en çok gişe yapan 10 Hollywood filmi, farklı türlerdeki yapımlarıyla sinemaseverleri etkiledi. İşte büyük ilgi gören bu filmlerden bazıları...
BARBIE
Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.
SUPER MARIO KARDEŞLER
Süper Mario Kardeşler Filmi, Brooklynli iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario Kardeşlerin maceraları konu ediliyor. Brooklyn’li tesisatçılar Mario ve erkek kardeşi Luigi’nin hayatı, bir ana su borusunu tamir ederken başlarına gelenlerle bambaşka bir hal alır.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3
Galaksinin Koruyucuları 3, Rocket’in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini konu ediyor. Sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere’de yeni bir hayat kurar. Ancak onların sakin yaşamı, Rocket’in çalkantılı geçmişinin izleri nedeniyle pek de uzun sürmez. Gamora’yı kaybetmesinin etkisinden çıkamayan Peter Quill, Rocket’in hayatını kurtarmak için takımı yeniden bir araya getirmeye karar verir. Bu görevin başarıyla yerine getirilememesi durumunda Koruyucular’ın sonu gelecektir.
OPPENHEIMER
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer; Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon gibi yıldızları barındırıyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 10
Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Yıllarca karşılarına çıkan onca düşmanı zekice, hızlı sürüşleriyle arkalarında bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Geçmişten gelen bu tehlikeli düşmanın en büyük amacı Dom Toretto’dan intikam akmaktır. Bu amaçla da gözünü Dom’un sevdiklerine diker ve onları sonsuza dek yok etmek için harekete geçer.
ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ
Spider-Man: Into the Spider-Verse, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçer. Miles bu sırada ne olursa olsun orayı korumakla yükümlü olan Örümcek - İnsanlarla karşılaşır. Büyük bir tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar, ne yapacaklarını bilemeyince Miles, kendisini diğer Örümcekler’in karşısında bulur. Miles, en sevdiği insanları büyük bir tehdite karşı koruyabilmek için yeteneklerini kullanmak zorundadır.
KÜÇÜK DENİZ KIZI
Küçük Deniz Kızı, insan olmak isteyen küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini konu ediyor. Ariel, Kral Triton'un en küçük ve en cesur kızıdır. Onun en büyük arzusu denizin ötesindeki dünyayı öğrenmektir. Bir gün ana karayı ziyaret eden Ariel, bu sırada Prens Eric'e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla temas kurması yasaktır ama Ariel kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Bu amaçla karada yaşama şansı elde etmek için cadı Ursula ile anlaşma yapar. Ancak çok geçmeden hem kendisini hem de babasının hayatını tehlikeye sokar.
GÖREVİMİZ TEHLİKE: ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA
Film, Ethan Hunt'ın geçmişinden gelen gizemli bir tehdit ile dünyanın karşılaştığı en büyük tehlikelerden birine karşı mücadele veren Ethan Hunt ve IMF ajanlarının hikâyesini konu ediniyor.
ANT-MAN VE WASP: QUANTUMANIA
Ant-Man ve Wasp: Quantumania, ailesi ile birlikte kendisini bir anda Kuantum Alemi'nde bulan Ant-Man'in maceralarını konu ediyor. Ant-Man, Avengers: Endgame sonrasında insanlar arasında oldukça popüler olmuştur ve bunun tadını çıkarmaktadır. Ancak kızı Cassie'nin yaptığı araç ile Kuantum Alemi'ne sinyal göndermesiyle kendisini bir anda bambaka bir dünyanın içinde bulur. Ona bu sıra dışı evrende ailesiyle birlikte Hope’un babası Hank Pym ve annesi Janet Van Dyne da eşlik eder. Kuantum Alemi'ni keşfeden aile, bu süreçte olağanüst yaratıklarla karşı karşıya kalır.
ELEMENTAL: DOĞANIN GÜÇLERİ
Elemental: Doğanın Güçleri, Element Şehri’nde yaşayan ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin hikayesini konu ediyor. Kıvrak zekalı, ateşli genç bir kadın olan Alev ile hayatı akışında yaşayan, duygusal Deniz, Elemental Şehri’nde yaşayan iki dosttur. Onların arasındaki bağ, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan görüşlerinin değişmesine neden olur. Ateş ve su ementinden iki zıt kutup, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.
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