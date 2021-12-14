Oscar'ın habercisi Altın Küre adayları açıklandı
Önümüzdeki yıl 79'uncu kez verilecek olan Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri için adaylar belli oldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) açıkladığı sinema yapımları arasında The Power of the Dog ve Belfast filmleri yedi adaylıkla öne çıktı. Succession dizisi beş dalda aday gösterilirken, Ted Lasso ve The Morning Show dörder adaylık aldı.
Film endüstrisi için son derece prestijli olan, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944’ten beri verilen Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu.
Rapçi Snoop Dogg’un adayları açıkladığı tören 9 Ocak 2022’de gerçekleşecek.
Kenneth Branagh’ın "Belfast" ile Jane Campion’un "The Power of the Dog", sinema kategorisinde öne çıkan yapımlar oldu.
Netflix 17 , HBO/HBO Max ise 10 adaylık aldı.
Daha önce Altın Küre’yi yayınlayan NBC de dahil olmak üzere pek çok medya ortağı, Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) içindeki çeşitlilik sorunları nedeniyle bu yıl törene katılmamayı seçti. HFPA, Ekim ayında en çeşitli yeni üye sınıfını duyurdu ve bir yayın evi olsun veya olmasın ya da 9 Ocak’taki etkinliğe katılan adaylar olsun ya da olmasın gösteriye devam edeceğini duyurmuştu.
Aday gösterilen isimler ve yapımlar ise şu şekilde:
EN İYİ FİLM – DRAMA
- Belfast
- CODA
- Dune
- King Richard
- The Power of the Dog
EN İYİ FİLM – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- Cyrano
- Don't Look Up
- Licorice Pizza
- Tick, Tick... Boom!
- West Side Story
EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM
- Compartment No. 6 (Finlandiya, Rusya, Almanya)
- Drive My Car (Japonya)
- The Hand of God (İtalya)
- A Hero (Fransa, İran)
- Parallel Mothers (İspanya)
EN İYİ YÖNETMEN
- Kenneth Branagh, Belfast
- Jane Campion, The Power of the Dog
- Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter
- Steven Spielberg, West Side Story
- Denis Villeneuve, Dune
EN İYİ SENARYO
- Licorice Pizza
- Belfast
- The Power of the Dog
- Don't Look Up
- Being the Ricardos
EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA
- Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye
- Olivia Colman, The Lost Daughter
- Nicole Kidman, Being the Ricardos
- Lady Gaga, House of Gucci
- Kristen Stewart, Spencer
EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA
- Mahershala Ali, Swan Song
- Javier Bardem, Being the Ricardos
- Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog
- Will Smith, King Richard
- Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth
EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- Marion Cotillard, Annette
- Alain Haim, Licorice Pizza
- Jennifer Lawrence, Don't Look Up
- Emma Stone, Cruella
- Rachel Zegler, West Side Story
EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- Leonardo DiCaprio, Don't Look Up
- Peter Dinklage, Cyrano
- Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!
- Cooper Hoffman, Licorice Pizza
- Anthony Ramos, In the Heights
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Caitríona Balfe, Belfast
- Ariana DeBose, West Side Story
- Kirsten Dunst, The Power of the Dog
- Aunjanue Ellis, King Richard
- Ruth Negga, Passing
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Ben Affleck, The Tender Bar
- Jamie Dornan, Belfast
- Ciarán Hinds, Belfast
- Troy Kotsur, CODA
- Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog
EN İYİ ANİMASYON FİLM
- Encanto
- Flee
- Luca
- My Sunny Maad
- Raya and the Last Drago
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
- The French Dispatch
- Encanto
- The Power of the Dog
- Parallel Mothers
- Dune
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
- King Richard
- Encanto
- Belfast
- Respect
- No Time to Die
EN İYİ DİZİ – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- The Great
- Hacks
- Only Murders in the Building
- Reservation Dogs
- Ted Lasso
EN İYİ DİZİ – DRAMA
- Lupin
- The Morning Show
- Pose
- Squid Game
- Succession
EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA
- Brian Cox, Succession
- Lee Jung-jae, Squid Game
- Billy Porter, Pose
- Jeremy Strong, Succession
- Omar Sy, Lupin
EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA
- Uzo Aduba, In Treatment
- Jennifer Aniston, The Morning Show
- Christine Baranski, The Good Fight
- Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
- Michaela Jae Rodriguez, Pose
EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- Hannah Einbinder, Hacks
- Elle Fanning, The Great
- Issa Rae, Insecure
- Tracee Ellis Ross, Black-ish
- Jean Smart, Hacks
EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ
- Anthony Anderson, Black-ish
- Nicholas Hoult, The Great
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis, Ted Lasso
EN İYİ DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ
- Dopesick
- Impeachment
- Maid
- Mare of Easttown
- The Underground Railroad
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)
- Paul Bettany, WandaVision
- Oscar Isaac, Scenes From a Marriage
- Michael Keaton, Dopesick
- Ewan McGregor, Halston
- Tahar Rahmi, The Serpent
EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)
- Jessica Chastain, Scenes From a Marriage
- Cynthia Erivo, Genius
- Elizabeth Olsen, WandaVision
- Margaret Qualley, Maid
- Kate Winslet, Mare of Easttown
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)
- Jennifer Coolidge, The White Lotus
- Kaitlyn Dever, Dopesick
- Andie MacDowell, Maid
- Sarah Snook, Succession
- Hannah Waddingham, Ted Lasso
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)
- Billy Crudup, The Morning Show
- Kieran Culkin, Succession
- Mark Duplass, The Morning Show
- Brett Goldstein, Ted Lasso
- O Yeong-su, Squid Game
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