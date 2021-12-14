Oscar'ın habercisi Altın Küre adayları açıklandı

14 Aralık 2021 Salı, 15:24

Film endüstrisi için son derece prestijli olan, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944’ten beri verilen Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu.

Rapçi Snoop Dogg’un adayları açıkladığı tören 9 Ocak 2022’de gerçekleşecek.

Kenneth Branagh’ın "Belfast" ile Jane Campion’un "The Power of the Dog", sinema kategorisinde öne çıkan yapımlar oldu.

Netflix 17 , HBO/HBO Max ise 10 adaylık aldı.

Daha önce Altın Küre’yi yayınlayan NBC de dahil olmak üzere pek çok medya ortağı, Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) içindeki çeşitlilik sorunları nedeniyle bu yıl törene katılmamayı seçti. HFPA, Ekim ayında en çeşitli yeni üye sınıfını duyurdu ve bir yayın evi olsun veya olmasın ya da 9 Ocak’taki etkinliğe katılan adaylar olsun ya da olmasın gösteriye devam edeceğini duyurmuştu.

Aday gösterilen isimler ve yapımlar ise şu şekilde:

EN İYİ FİLM – DRAMA

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

EN İYİ FİLM – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

Compartment No. 6 (Finlandiya, Rusya, Almanya)

Drive My Car (Japonya)

The Hand of God (İtalya)

A Hero (Fransa, İran)

Parallel Mothers (İspanya)

EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

EN İYİ SENARYO

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don't Look Up

Being the Ricardos

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

Marion Cotillard, Annette

Alain Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In the Heights

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Caitríona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Drago

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

The French Dispatch

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

King Richard

Encanto

Belfast

Respect

No Time to Die

EN İYİ DİZİ – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

EN İYİ DİZİ – DRAMA

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jae Rodriguez, Pose

EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL VEYA KOMEDİ

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

EN İYİ DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ

Dopesick

Impeachment

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahmi, The Serpent

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)

Jessica Chastain, Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo, Genius

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ, MİNİ DİZİ VEYA TV FİLMİ)