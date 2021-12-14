Oscar'lı film Parasit'in başrol oyuncusu Park So-dam kansere yakalandı

14 Aralık 2021 Salı, 15:48

Oscar’lı film Parazit’in (Parasite) başrol oyuncularından Park So-dam, kanserle mücadele ediyor. 30 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun tiroit kanseri teşhisi sonrası ameliyat olduğu öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Parazit filminde Kim Ki-jung karakterine hayat veren Park So-dam’in check-up sonucu kansere yakalandığını öğrendiği ve ardından tedavi olmaya başladığı belirtildi.

Amerikan Kanser Topluluğu’na göre, kadınlarda üç kat daha fazla görülen tiroit kanseri, büyük oranda tedavi edilebiliyor.

'TEDAVİSİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Hastalık teşhisi konmadan önce yeni filmi Special Delivery’nin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park’ın planlarının değişmek zorunda kaldığı, kansere yakalanmasının oyuncuya hayal kırıklığı yaşattığı aktarıldı. Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Park So Dam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız” denildi.

Açıklamada ayrıca Park’ın zor zamanlarında yeni filmindeki rol arkadaşlarına desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

Park So-dam’in rol aldığı, 2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazanmıştı. Altın Küre ve SAG Ödülleri’ne de damga vuran Güney Kore yapımı film, pek çok eleştirmen tarafından sadece 2019’un değil 2010’ların da en iyi filmleri arasında gösterilmişti.

6 DALDA 4 ÖDÜL

Park, rol arkadaşları ve film ekibiyle birlikte 2020'deki Oscar zaferini sahnede kutlamıştı.

Parazit, 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo seçilmişti. Oscar'a 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parazit, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçmişti.

PARAZİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Parazit, yoksul bir ailenin zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak girişi etrafında sınıf farklarını, kapitalizmi ve aile ilişkilerini ele alıyor. Bir tarafta soyla gelen servetin klasik bir tablosunu sergileyen Park ailesi, diğer tarafta ise sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip olmayan Kim ailesi var. Şans veya kader sonucusu bu iki ev halkı bir şekilde bir araya geliyor ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen seziyor.

Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim ailesi çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştiriyor. Kim'ler ‘vazgeçilmez’ lüks hizmetler sunarken, Park’lar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine karşı kaybediyor. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşıyor. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettiği konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak veriyor. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit ediyor. İki aile arasında başlayan mücadeleye kan ve gözyaşı dahil oluyor.