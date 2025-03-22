Osman Sınav'ın oğlundan duygusal veda: 'Çok güzel bir adamdı'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:15

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:15

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen usta yapımcı Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Bugün, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreniyle Sınav, son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur, Selçuk Yöntem ve birçok ünlü isim katıldı.

"BABAM ÇOK GÜZEL BİR ADAMDI"



Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, babası hakkında duygusal bir konuşma yaptı.



Yusuf Ömer Sınav, "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini belirten Sınav, sözlerine şöyle devam etti:



"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık. Babam ben doğduğum zaman “artık yalnız değilim” demişti. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."