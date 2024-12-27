Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru!

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 22:30

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında, Osmanlı mutfağına dair ilgi çekici bir soru soruldu. Peki, Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır? 

SORU

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan, Osmanlı mutfağında hangi adla bilinen bir helva çeşidi vardır?

Şıklar:

  • A: Görümcem görmesin
  • B: Yengem duymasın
  • C: Eltim yemesin
  • D: Kaynanam bilmesin

Doğru Cevap: B: Yengem duymasın

YENGEM DUYMASIN TATLISI NEDİR?

Osmanlı mutfağı, yalnızca zengin lezzetleriyle değil, aynı zamanda bu lezzetlere verilen ilginç isimlerle de dikkat çekmiştir. "Yengem duymasın" helvası, Osmanlı saray mutfağında öne çıkan tatlılardan biridir. İsmiyle hem dikkat çekici hem de mizahi bir özellik taşır. Helva, saray mutfağında özenle hazırlanmış ve geçmişten günümüze ulaşmış önemli bir lezzettir.



Etiketler: #Osmanlı mutfağı #Kim Milyoner Olmak İster #nedir

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