Osmanlı sultanlarının vazgeçemediği güzellik iksiri: Bu ürünü bir an dahi yanlarından ayırmadılar...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:12

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:28

Tarih boyunca güzellik, insanlar için hayati bir öneme sahip olmuştur. Binlerce yıldır, insanlar daha çekici bir görünüm elde etmek ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için çeşitli yöntemler arayışında olmuşlardır. Bu arayışın bir parçası olarak, Osmanlı sultanları da gül suyunu vazgeçilmez bir güzellik ürünü olarak görmüşlerdir. Gül suyu, tarihsel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda yaygın bir kullanıma sahipti ve sultanların güzellik rutinlerinin ayrılmaz bir parçasıydı.

Gül suyu, yüzyıllardır Osmanlı güzellik ritüellerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Doğal ve etkili bir güzellik ürünü olarak, Osmanlı sultanlarının mirası olan gül suyu, cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Bu doğal mucizevi içeriğin cilt üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Gül suyu, cildi nemlendirir, besler ve canlandırırken aynı zamanda antioksidan özellikleriyle cilt yaşlanmasını geciktirebilir ve cilt tonunu eşitleyebilir. Peki, Osmanlı sultanlarının vazgeçemediği güzellik iksirinin faydaları nelerdir? İşte gül suyu ve bilinmeyen faydaları...

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Nemlendirme ve canlandırma:

Gül suyu, cilde derinlemesine nüfuz eder ve cildi nemlendirir. Bu sayede, cilt kuruluğu ve matlığı önlenir, cilt daha canlı ve parlak bir görünüm kazanır.

2. Antioksidan etki:

Gül suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır. Bu da cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır ve genç ve sağlıklı bir cilt görünümünü destekler.

3. Sivilce ve akne tedavisi:

Gül suyunun antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri, sivilce ve akne oluşumunu önler ve mevcut olanları iyileştirir. Cildi temizlerken aynı zamanda gözenekleri de sıkılaştırır, böylece sivilce ve akne oluşumunu engeller.

4. Cilt tonu dengeleme:

Cildin doğal pH dengesini koruyan gül suyu bu sayede cilt tonunda düzensizliklerin giderilmesine yardımcı olur ve cildin daha aydınlık ve eşit tonlu olmasını sağlar.

5. Göz bakımı:

Gül suyu, gözlerdeki şişkinliği ve koyu halkaları azaltır. Pamuk pedlerle gözlerin üzerine uygulandığında, göz çevresindeki hassas cildi sakinleştirir ve ferahlatır.

6. Yaşlanma karşıtı:

Kolajen üretimini artırarak cildin esnekliğini ve elastikiyetini artırır. Bu da ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur, cildin genç ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

GÜL SUYU CİLDE NASIL UYGULANIR?

Gül çiçeğinin suyu ile yüz temizleme oldukça kolay ve pratiktir. Temiz bir pamuğa gül suyu damlatarak yüzünüze nazikçe uygulayın. Bu işlem cildinizdeki fazla yağ ve kiri temizlemenize yardımcı olur. Doğal nemlendirici olan gül suyunu tonik olarak kullanıp, cildinizde tıkanmış gözeneklerden kaynaklı sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

GÜL SUYU SAÇA NASIL UYGULANIR?

Gül suyunu saça uygularken isterseniz şampuan ya da saç kreminizin içine ekleyebilir isterseniz de bir sprey şişesinin içine koyarak doğrudan saçınıza sıkabilirsiniz.

GÜL SUYU NASIL YAPILIR?

Gül bitkisinin suyunu elde etmek için iki yöntem uygulanır. İlk yöntem, kuru veya yaş gül gül yaprakları 90°C civarında, kaynama derecesine ulaşmamış sıcak suya atılır ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir. Oda sıcaklığına geldikten sonra süzerek evde yapılmış doğal gül suyunuz kullanıma hazır olacak. Ancak bilinmesi gereken, bu şekilde elde edilen gül suyu damıtılarak elde edilenler kadar uzun ömüre sahip olmayacağından hızlıca tüketilmesi gerektiğidir.

GÜL SUYU MASKE TARİFİ NASIL YAPILIR?

0 saflıkta olan gül suyu yüz maskesi olarak da kullanılabilir. Maskeyi, 5 yemek kaşığı gül suyu ve maden suyunu karıştırıp, içerisine yarım limon ve 2-3 damla gül yağı ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Elde edilen karışımı sprey şişe gibi rahat saklayabileceğiniz bir yerde tutarak, her gün sabah ve akşam cildinizi temizlemek için kullanabilirsiniz.