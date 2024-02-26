Marmaris'in değerli hazinesi: İşte Kleopatra'nın güzellik sırrı Sığla Yağı ve faydaları...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:06

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:06

Sığla ağacı, Akdeniz ikliminin hakim olduğu Marmaris ve Köyceğiz'de yetişen, dünya üzerinde yalnızca bu iki bölgede orman oluşturabilen bir ağaç türüdür. Mısır'da firavunların mumyalanmasının yanı sıra ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan sığla yağına değer biçilemiyor. Dünyada sadece Güney Amerika, Honduras ve Muğla'da yetişen sığla ağacından elde edilen sığla yağı, vücut için faydalı etkileri olan bitkisel bir yağ türüdür. Peki bu mucizevi yağ nedir, nasıl kullanılır? İşte Kleopatra'nın güzellik sırrı Sığla Yağı ve faydaları...

SIĞLA YAĞI NEDİR?

Olibanum olarak da bilinen sığla yağı, Boswellia ağacının reçinesinden yapılır. Bu ağaç tipik olarak Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'nun kuru, dağlık bölgelerinde yetişir. Sığla yağı odunsu, baharatlı bir kokuya sahiptir ve solunabilir, cilt tarafından emilebilir veya ek olarak alınabilir. Sığla yağı, Mısır döneminde mumyalama amacıyla kullanılan daha sonra sağlık için faydaları keşfedilen bir yağdır.

Mersin ve Muğla civarında yetişen sığla ağacından damlayan reçinelerden elde edilen bir yağdır. Tahin rengine sahip olan sığla yağı, oldukça yapışkan bir yapıdadır ve ağır kokusu vardır. Sığla yağı, cilde bulaştığında çok zor çıkmasıyla bilinir. Kolonya yahut aseton gibi maddelerle temizlenmesi mümkün olan sığla yağı, ılıman iklimlerde yetişen sığla ağacının bir parçasıdır. Sığla ağacında bulunan bu reçineler özel bir işlemle toplanır, kaynatılır ve ardından presleme işleminden geçer. Bu aşamalardan sonra yağ kıvamını alır. Antik dönemlerde, Kleopatra’nın sağlık iksiri olarak da bilinmektedir. O dönemlerde de tıp alanında kullanıldığına dair bilgiler vardır.

SIĞLA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1. Ağrıyı dindirir:

Sığla yağı kan dolaşımını hızlandıran ve ağrıyı kesen bir özelliğe sahiptir. Baş ağrısı ve kas ağrısı konusunda oldukça etkilidir. Doğal bir ağrı kesici aradığınızda, sığla yağının ağrıyı yok ettiğini hatırlayabilirsiniz. Özellikle de kireçlenmeden dolayı yaşanan ağrılar için sığla yağı tavsiye edilir. Sığla yağı yararları içerisinde ağrı kesici özelliği ilginizi çektiyse, pamuğa biraz bu yağdan damlatarak ağrılı bölgeyi ovalayabilirsiniz. Gün içinde çok yoruluyorsanız, banyo suyunuza sığla yağı ekleyerek rahatlayabilirsiniz.

2. İltihapları temizler:

Sığla yağı ne için kullanılır sorusunun bir cevabı da iltihapları arındırmasıdır. Sığla yağı güçlü bir mikrop kırıcıdır. Daha sağlıklı hissetmeniz adına; vücudunuzdaki enfeksiyonu temizleme görevine sahiptir. Ciltte oluşan iltihapları ise kısa sürede iyileştirir ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt bakımında kullandığınız takdirde cildinizi temizlemiş olursunuz.

3. Strese iyi gelir:

Sığla yağı ne işe yarar sorusunun en faydalı cevaplarından biri de stresi azaltmasıdır zira azalan stres ile birlikte birçok rahatsızlık da otomatik olarak çözülebilmektedir. Çağın hastalığı stres, sığla yağının sayesinde daha fazla yayılmadan yok edilecek. Sığla yağında bulunan mineraller, hormonları düzenler ve strese neden olan faktörlerin hafiflemesini sağlar. Aromaterapi alanında da kullanılan sığla yağı, sinir ve stresi ortadan kaldırır. Bedenin ve ruhun rahatlaması için banyo suyuna ekleyebilirsiniz.

4. Uyku sorunlarını giderir:

Sığla yağı kullanım alanları arasında uyku problemleri de yer alır. Sığla yağı ile yapılan masaj ve aromaterapi, uyku düzensizliği yaşayan kişileri sevindiriyor. Uykuya dalmada zorluk çekiyorsanız ve aralıklı uyku uyuyorsanız sığla yağıyla tanıştıktan sonra kesintisiz uyuyabilirsiniz. Strese bağlı yaşanan uyku bozukluğundan uzaklaşmak için sığla yağı odanızda yer alabilir.

5. Kanamayı durdurur:

Kesik ve çiziklerde oluşan kanamaları durdurma görevini üstlenen sığla yağı, kanamayı durdurarak kan kaybını önler. Doğal sığla yağını kesilen cildinize sürdüğünüzde oradaki kanamayı yavaşlatarak durdurur. Ayrıca kan akışı sırasında damarın ve cildin mikrop almasını da önleyerek koruyucu bir görev üstlenir.

6. Sindirimi rahatlatır:

Sığla yağı faydası sayesinde sindirim sorunlarınızla mücadele edebilirsiniz. Sığla yağı reflü gibi mide sorunlarını iyileştirmektedir. Bağırsak hareketlerini ideal düzene sokar ve şişkinliği ortadan kaldırır. Hazımsızlık gibi problemlerle de başa çıkan sığla yağı, mide sancılarının da önüne geçer. Sığla yağının mideye faydaları sayesinde hazımsızlık, ekşime gibi problemlerin ortaya çıkardığı rahatsızlıkları hafifletebilirsiniz. Mide hastalıkları için içme suyuna eklenip içilmesi önerilir.

7. Cildi besler ve yeniler:

Sığla yağının faydaları ve besleyici içeriği cilt üzerinde olumlu sonuçlar yaratır. Sığla yağı cilde faydaları ile bilinmektedir. Çeşitli cilt hastalıkları için çok yararlıdır. Sığla yağı egzama etkilerini hafifletir ve egzamadan dolayı yaşanan kaşıntıları dindirir. Sığla yağından elde edilen sığla yağı sabunu kullandığınızda, cildinizin ölü hücreden arındığını ve daha canlı bir görünüme kavuştuğunu görebilirsiniz. Bu sabun ve yağ sayesinde yaşlılığı yıllarca erteleyebilirsiniz.

8. Zihin açar:

Sığla yağının keskin kokusu sinir hücrelerini uyarır ve zihnin açılmasını sağlar. Dikkat bozukluğu gibi durumlarda, oda içinde yer alan sığla yağı zihnin daha disiplinli olmasına destek olur. Yorgunluk anında sığla yağından faydalanıp dikkatinizi işiniz üzerine toplayabilirsiniz.

9. Saçları canlandırır:

Sığla yağı sabunu kullanarak saç köklerinizi besleyebilir, saç tellerinizin de canlanmasını sağlayabilirsiniz. Sığla yağı saça faydaları sayesinde dökülmeleri azaltır. Kepek probleminin minimuma inmesine yardımcı olur.

SIĞLA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Sığla yağı çeşitli koşulları tedavi etmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Kapsül veya tablet şeklinde takviye olarak alabilir veya cilt kremlerinde kullanabilirsiniz. Aromaterapi veya topikal kullanım için esansiyel bir yağ olarak da mevcuttur. Cilde uygulamadan önce bu formu bir taşıyıcı yağ ile seyreltmek ve yutmaktan kaçınmak önemlidir.

1. Cilt bakımı için:

Sığla yağı kullanımı direkt ya da sulandırılarak olabilmektedir. Banyo suyuna birkaç damla sığla yağı ekleyerek cildin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bir makyaj pamuğu üzerine dökeceğiniz birkaç damla sığla yağı ile cildinizi temizleyebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız uygulama sayesinde cildiniz mikroptan arınacak ve tazelenecektir.

İlk defa sığla yağı kullanacak olanlar, çene bölümüne bir damla sığla yağı damlatıp 5 dakika kadar beklemelidir.

2. Kas ve kemik ağrıları için:

Diz kapaklarına ve dirseklere sığla yağından 1 – 2 damla sürülür ve masaj yapılır.

3. Mide rahatsızlıkları için:

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde 200 ml su için 2 damla sığla yağı eklenmesi önerilir.

4. Basur için:

Basur için kullanmak isteyenler ise; basurun etkilediği bölgeye sığla yağından birkaç damla sürmelidir. Bu bölgede oluşan yanma ve tahrişler düzenli kullanımda iyileştirilir.