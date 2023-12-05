Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçildi: Rizz ne demek? Rizz ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:38

Oxford University Press, her yıl olduğu gibi bu yıl da popüler olan kelimeyi seçti. Kelimeler halk oylamasına açıldı ve sonunda “rizz”, Swiftie”, “prompt” ve “situationship”’ten oluşan 4 finalist belirlendi. Peki, Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçilden Rizz ne demek? Rizz ne anlama geliyor?

RİZZ NE DEMEK?

X, Instagram, TikTok ve diğer birçok yerde karşımıza çıkan bu kelime, genellikle genç kullanıcılar tarafından bir kişinin “çekici veya karizmatik” olduğunu göstermek için kullanılıyor. Sosyal medya, “rizz”i olan birini “partnerini cezbetme yeteneğine sahip kişi” olarak kabul ediyor.

Rizz kelimesi ilk olarak 2021 yılında kullanıldı. Spider-Man filmleriyle tanınan oyuncu Tom Holland, Rizz kelimesine popülerlik kazandırdı. Verdiği röportajda karizmatik olmayışından bahseden Holland bu sözcüğü kullandı ve sözcüğün kullanımı bir anda önceki yılın 15 katı arttı.