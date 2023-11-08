Busted ne demek? Busted ne anlama geliyor? Busted Türkçesi ne?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünde bir sahnede tabutun üstünde 'Busted' yazması izleycilerin dikkatini çekti. Dizinin takipçileri 'Busted' kelimesini araştırmaya başlaıd. Peki, Busted ne demek? Busted ne anlama geliyor? Busted Türkçesi ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:01
Busted ne demek? Busted ne anlama geliyor? Busted Türkçesi ne?
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 44. bölümünde bir sahnede tabutun üstünde 'Busted' yazısının olması televizyon karşısındaki izleyecileri meraklandırdı. İzleyiciler 'Busted' kelimesini araştımaya başladı. Peki, Busted ne demek? Busted ne anlama geliyor? Busted Türkçesi ne? İşte ayrıntılar...

BUSTED NE DEMEK?

"Busted," İngilizce bir argo terimdir ve "yakalandı," "ifşa edildi" veya "suçüstü yakalandı" gibi anlamları taşır. Genellikle bir kişinin veya bir şeyin bir yanlış yapılması veya kural ihlali nedeniyle suçlandığını veya açığa çıkarıldığını ifade etmek için kullanılır. Özellikle suçun veya hilenin ortaya çıkarılması durumunda kullanılır. Örneğin, bir dolandırıcı suçüstü yakalandığında veya bir yalan ortaya çıkarıldığında "busted" terimi kullanılabilir.


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