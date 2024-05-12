TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2024 Pazar, 10:17
TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Cafer'in Çilesi

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Bahar (Tekrar)

00:30 Tokatçı

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kardeşlerim

03:00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Hasip İle Nasip

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Bay Link Kayıp Efsane

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evde Mutluluk

14:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:00 Baba Ocağı

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program

05:10 Beni Böyle Sev

07:00 Nostalji Kuşağı 'Parmak Damgası'

08:10 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'

09:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

13:45 Kara Ağaç Destanı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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