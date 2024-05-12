TV yayın akışı 12 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Cafer'in Çilesi
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Bahar (Tekrar)
00:30 Tokatçı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kardeşlerim
03:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Hasip İle Nasip
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Bay Link Kayıp Efsane
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evde Mutluluk
14:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:00 Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program
05:10 Beni Böyle Sev
07:00 Nostalji Kuşağı 'Parmak Damgası'
08:10 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'
09:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
13:45 Kara Ağaç Destanı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
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