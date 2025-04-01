Öykü Gürman'dan Volkan Konak'a veda: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Bayram gecesi sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları paylaşırken, sahnede Konak’ı anan Öykü Gürman gözyaşlarına boğuldu.

Öykü Gürman'dan Volkan Konak'a veda: Sahnede gözyaşlarını tutamadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:15

Kuzey’in Oğlu olarak milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Volkan Konak, bayram gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Sahnede ilk müdahalesi yapılan Konak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak 58 yaşında hayata veda etti.

Cenazesi Türkiye’ye getirilen sanatçının ölümüyle ilgili KKTC polisi tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SANATÇILARDAN KUZEY’İN OĞLU’NA VEDA

Volkan Konak’ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok sanatçı, üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu isimler arasında Konak ile birçok kez aynı sahneyi paylaşan Öykü Gürman da yer aldı. Gürman, sosyal medya hesabından şu dizeleri paylaşarak duygularını dile getirdi:

"Ağla beni, ağla beni, gözündeki yaş olayım
Sevduğum el sayma beni, unutursam taş olayım"

Gürman, "Sesin yankılanıyor yüreğimizde… Çok üzgünüm çok… Kelimeler de anlamını yitirdi… Ahhhh Karayemiş yılları… Ah o takvimler…" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Volkan Konak’ın ölümünün ardından sahneye çıkan Öykü Gürman, konserinde usta sanatçıyı anmayı unutmadı.

Konak’a ait "Yarim Yarim" şarkısını seslendiren sanatçı, performansı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gürman’ın duygusal anları, konseri izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.


Etiketler: #Öykü Gürman #Volkan Konak

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