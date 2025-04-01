Tuğçe Kandemir'den Volkan Konak açıklaması! 'Hatıramız olacaktı, yetiştiremedim'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:46

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 58 yaşında vefat etti.

Konak’ın ani ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

"HATIRAMIZ OLACAKTI, YETİŞTİREMEDİM"

Şarkıcı Tuğçe Kandemir de Volkan Konak’ın vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Kandemir, ünlü sanatçıyla birlikte okumak üzere bir şarkı hazırladığını ancak henüz tamamlayamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün çok ünlü olursam, ilk onunla tanışacağım dediğim kişidir. Ve programına gittiğimde heyecandan bayılacak dereceye geldiğim ilk, tek, son kişidir."

Kandemir, Volkan Konak’ın "Cerrahpaşa" şarkısını seslendirdiği anı paylaşarak, sanatçının kendisine söylediği şu sözleri hatırlattı:

"Yaz güzelinden bir şarkı getir Tuğçe'm, okuyalım hemen stüdyoda."

Ancak Kandemir, bu projeyi tamamlayamadığını belirterek "Hatıramız olacaktı, yetiştiremedim" sözleriyle duygularını dile getirdi.