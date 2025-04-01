Hikayesi ortaya çıktı: Volkan Konak'a neden 'Kuzeyin Oğlu' deniyor?
Geçen akşam Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, Türkiye'yi yasa boğdu. Volkan Konak'a neden 'Kuzeyin Oğlu' dendiği yeniden merak edildi. Son olarak 'Kuzeyin Oğlu' lakabının hikayesi ortaya çıktı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçının bu adı nasıl aldığı ise yeniden merak konusu oldu.
VOLKAN KONAK'A NEDEN "KUZEYİN OĞLU" DENİYOR?
Volkan Konak, 2017 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda bu ünvanın ardındaki ismin Orhan Gencebay olduğunu açıklamıştı.
Gencebay’ın kendisine, "Bestelerini değerlendir" tavsiyesinde bulunduğunu belirten Konak, bu yönlendirme sayesinde müziğe adım attığını ve "Kuzeyin Oğlu" olarak anılmaya başlandığını söylemişti.
Konservatuvar eğitimi düşünürken Orhan Gencebay’ın önerisiyle farklı bir müzik anlayışına yöneldiğini anlatan Konak, bu sayede kendi tarzını oluşturdu.
O LAKABI ORHAN GENCEBAY VERMİŞ
Karadeniz müziğine kattığı özgün yorumla halkın sevgisini kazanan sanatçıya, halk arasında "Kuzeyin Oğlu" denilmeye başlandı ve bu ünvan onun kimliği haline geldi. Konak, bu lakabın isim babasının da yine Orhan Gencebay olduğunu söylemişti.
Sanatçı, geçmiş röportajlarında bu lakabın karavanının önünde bile yazdığını söylemiş ve böyle anılmanın çok hoşuna gittiğini ifade etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'