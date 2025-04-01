Hikayesi ortaya çıktı: Volkan Konak'a neden 'Kuzeyin Oğlu' deniyor?

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:33

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçının bu adı nasıl aldığı ise yeniden merak konusu oldu.

VOLKAN KONAK'A NEDEN "KUZEYİN OĞLU" DENİYOR?

Volkan Konak, 2017 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda bu ünvanın ardındaki ismin Orhan Gencebay olduğunu açıklamıştı.

Gencebay’ın kendisine, "Bestelerini değerlendir" tavsiyesinde bulunduğunu belirten Konak, bu yönlendirme sayesinde müziğe adım attığını ve "Kuzeyin Oğlu" olarak anılmaya başlandığını söylemişti.

Konservatuvar eğitimi düşünürken Orhan Gencebay’ın önerisiyle farklı bir müzik anlayışına yöneldiğini anlatan Konak, bu sayede kendi tarzını oluşturdu.

O LAKABI ORHAN GENCEBAY VERMİŞ

Karadeniz müziğine kattığı özgün yorumla halkın sevgisini kazanan sanatçıya, halk arasında "Kuzeyin Oğlu" denilmeye başlandı ve bu ünvan onun kimliği haline geldi. Konak, bu lakabın isim babasının da yine Orhan Gencebay olduğunu söylemişti.

Sanatçı, geçmiş röportajlarında bu lakabın karavanının önünde bile yazdığını söylemiş ve böyle anılmanın çok hoşuna gittiğini ifade etmişti.