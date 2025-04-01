Derya Uluğ’dan Volkan Konak’a yapılan çirkin yorumlara sert tepki

Volkan Konak’ın vefatının ardından sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar tepki çekti. Ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şarkıcı Derya Uluğ ise çirkin yorumlara sert tepki göstererek, "Ölünün arkasından konuşulmaz" dedi.

Derya Uluğ’dan Volkan Konak’a yapılan çirkin yorumlara sert tepki
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:03

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentindeki konseri sırasında sahnede fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konak’ın vefatının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının hakaret içerikli paylaşımlarda bulunması tepkilere yol açtı.

Sanatçının ailesi, Volkan Konak hakkında yapılan kötü yorumlar ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Şarkıcı Derya Uluğ da merhum sanatçıya yönelik yapılan çirkin yorumlara tepki göstererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUŞULMAZ"

Derya Uluğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sınav olan yaşamın yolu, gerçek olan ölümün karşısında saygıdan geçer. Ne siyaset, ne tuttuğumuz takım, ne yaptığımız sanat, ne okuduğumuz kitap… Aldığımız bir avuç nefesten ibaret şu kısa hayatta insan kendini neden baki zanneder? Sorgusunu, yargısını yapacak olan Allah'tır. Sevmeyebilirsin, saygı duymayabilirsin ama ölümde bile ayrışmak insanı çok üzüyor.

Hayat çok kısa, kinle ve öfkeyle besleyeceğiniz hayatı bir de iyilikle, sevgiyle büyütmeyi deneyin; bakın nasıl güzelleşecek dünya... Sevgi doğurgandır, bir kişinin sevgisi milyonları sarabilir. Allah'ın yarattığı kul, kula hesap sorar olmuş. Müslümanlar bilir ki ölünün arkasından konuşulmaz.

Duruşun, fikrin, zikrin bu dünyaya bıraktığın izdir. Ancak o da kulda kalan bir fikirden ibarettir. Herkes kendi sınavını, hesap gününü, kendi hikâyesiyle verecektir. O yüzden başkasına değil, kendinize dönün. Bilemezsiniz kimin kimden iyi olduğunu, iyilik dağıttığını ama Allah bilir."


Etiketler: #Derya Uluğ #Volkan Konak

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