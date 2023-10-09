Yargı yine ağlattı: Seyircilerin izlemeye kalbi dayanmıyor!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:00

Yargı dizisi pazar akşamlarının en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanla da sosyal medyayı adeta sallayan Yargı, yeni bölümüyle de gündem oldu.

Ceylin'i canlandıran Pınar Deniz'e övgü yağdı.Yargı dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerde olduğu dizinin yeni bölümü yine olay oldu.

SEYİRCİNİN YÜREĞİ DAĞLANDI

66. bölümü ile Kanal D'de ekrana gelen Yargı, duygu yüklü sahneleriyle gündeme geldi. Her bölümünde günün en çok konuşulan yapımı olan Yargı, bu akşamki bölümde de Ceylin'in kızı Mercan'ı kaybettiği sahneler izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kızı Mercan'ın kaybolduğunu öğrenen Ceylin'in feryadı yürek dağladı.



Ceylin'in ofisinde kızı Mercan'ı büyümüş olarak hayal ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

GÜL HANIMA TEPKİ YAĞDI

Yargı'da çok konuşulan bir diğer sahne ise Ceylin ve annesi Gül'ün konuşması oldu. O sahneler için Ceylin'in annesine tepki yağdı.

Gül'ün Ceylin'e 'Benim kızım öldürüldü. Bence bu daha acı' demesi üzerine annesi için 'Böyle bir acı da yarıştırılmaz', 'İki türlü anne baba var. Biri çocuğuna destek olur biri de acı yarıştırır.', 'Gül Hanım bu dediğin oldu mu şimdi' gibi yorumlar geldi.