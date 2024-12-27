Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü: 'Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için...'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 20:17

Güncelleme: 27.12.2024 - 20:18

'Buket Aydın Soruyor' programının konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu sosyal medyada gündem olmuştu.

Erbaş, "Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ: 'AÇIKLAMALAR SAMİMİYETLE YAPILMIŞTIR'

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeni ile özür dileyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim."