'Fakir hayat en sağlıklı hayat' demişti: Ece Üner'den Oytun Erbaş'a 'Cerrahım' çıkışı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:48

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun günlerce süren toplantılarının ardından, milyonlarca asgari ücretli ve maaşı buna endeksli çalışanlar için yeni rakam açıklandı. İktidar kanadından yapılan "İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamaları umut yaratırken, masadan %30 zam kararı çıktı. Yeni asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi. Ancak, bu rakam TÜİK’in açıkladığı %47’lik enflasyon oranının bile altında kaldı.

Yeni asgari ücret rakamına çeşitli meslek gruplarından çok sayıda yorum gelirken, Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Erbaş, "Fakir hayat en sağlıklı hayattır" sözleriyle büyük tepki topladı.

ECE ÜNER’DEN SERT TEPKİ

Halk TV ana haber bülteninde Erbaş’ın açıklamalarını yorumlayan gazeteci Ece Üner, sert ifadeler kullandı. Üner, şunları söyledi:

"Fakir hayat en sağlıklı hayat. Asgari ücret açıklandıktan sonra ‘Kuru fasulyede protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor’ dedi. Asgari ücret ‘50 lira olsa yine 50 harcar insanlar. Bunun sonu yok ki’ dedi. Böyle fakirliği öven bir şuursuzluk geldi TV ekranlarına. Türkiye’de olmasaydık, dinlemesi keyifli olabilirdi. Gülerdik de. Ancak Türkiye’de yaşadığımız için böyle fakirliği öven bir şuursuzluğun TV ekranlarında boy göstermesi bir sonraki aşamada, ‘Açlıktan ölen cennete gider’ hutbesinin Diyanet İşleri Başkanı tarafından verilmesiyle sonuçlanabilir. En fakir hayat en sağlıklı hayat dediğine göre, kendisine çok sağlıklı bir hayat diliyorum Oytun Erbaş’a."

Ece Üner, açıklamalarını son olarak Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar’ın ünlü repliğine atıfta bulunarak, "Saçmalama cerrahım" sözleriyle noktaladı.

OYTUN ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Oytun Erbaş, TV100’de Buket Aydın’ın programına konuk olarak katıldı. Asgari ücretin artırılmasının insanların yaşam tarzlarını değiştirmeyeceğini savunan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ama sen 300 metrekare evim olsun, daha şov şov olsun, şunu yiyeyim bunu yapayım... Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulyede protein, ette de protein var. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin, yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum: Fakir hayat ya da fakir tip hayat, en sağlıklı hayattır."

Erbaş’ın bu sözleri, kamuoyunda geniş çaplı eleştirilere yol açtı ve sosyal medyada gündem oldu.