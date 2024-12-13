Prof. Dr. Arif Verimli'den 'hiç kitap okumadım' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a cevap

Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:04

Güncelleme: 13.12.2024 - 17:04

Koronavirüs ve otizm ile ilgili açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez katıldığı bir programda yaptığı itirafla sosyal medyanın gündemine oturdu.



Sunucu Armağan Çağlayan’ın programında, "Hayatınız boyunca hiç kitap okudunuz mu?" sorusuna Erbaş, "Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo’nun Sefiller eserini sadece duydum, ama okumadım. Bir şiir kitabı ya da hikâye kitabı da okumadım" yanıtını verdi.





Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, tanınmış psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’den dikkat çeken bir yorum geldi.



Erbaş’ın sözleriyle ilgili yapılan bir paylaşımı alıntılayan Verimli, "O kadar belli ki" ifadelerini kullandı.







Arif Verimli’nin bu yanıtı, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez yorumlandı ve paylaşıldı. Tartışma, Erbaş’ın açıklamalarını ve Verimli’nin eleştirisini gündemin ilk sıralarına taşıdı.



"CORONAVİRÜS TÜRK IRKINI ETKİLEMEZ"



Covid-19 pandemisinin ilk ortaya çıktığı günlerde “Coronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” dediği için eleştirilerin hedefi haline gelen deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'AKP iktidarının akademideki vesayeti kırmasıyla' bulunduğu pozisyona gelebildiğini söylemişti.



Erbaş'ın ayrıca 'erkekler çok eşlidir' ve 'fazla seks öldürür' gibi tartışma yaratan pek çok açıklaması bulunuyor.