Oyuncu Alina Boz ile 5 aylık sevgilisi Umut Evirgen evlendi

Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:58

Güncelleme: 03.12.2023 - 09:58

Bir süredir beraber olan Alina Boz ile Umut Evirgen, İstanbul’da dünyaevine girdi. Çiftin düğünü, Emirgan’da demirli olan Halas 71 adlı teknede gerçekleşti.

Genç çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmazken Boz’un nikah şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlendi.

Evirgen’in şahitleri de yakın arkadaşı Özge Özpirinçci ile teknik direktör Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını “Allah sizi bir yastıkta kocatsın” diyerek Alina Boz’a verdi.

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.

