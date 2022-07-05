Oyuncu Behzat Uygur'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, '63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği' etkinlikleri kapsamında oyuncu Behzat Uygur tarafından canlandırılan temsili Nasreddin Hoca, göle yakın bölgedeki gölette maya çaldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikler kapsamındaki etkinliklerde oyuncu Behzat Uygur, Nasreddin Hoca'yı canlandırdı. Temsili Nasreddin Hoca, göle yakın bölgede bulunan bir gölette maya çaldı.
'63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezindeki Nasreddin Hoca Meydanı’nın da düzenlenen törenle başladı. Şenlikte oyuncu Behzat Uygur'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler 'Ya tutarsa' diyerek, göle yakın bölgedeki gölette maya çaldı. Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, "Biz doğayı seversek, doğa da bizi sever. Mayayı tüm dualarımla birlikte göle çalıyorum" dedi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarıyla tanınıyor. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildiği biliniyor.
Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor.
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