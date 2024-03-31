Oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:25

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda oyuncu Berrak Tüzünataç Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Basın mensuplarını selamlayarak okula giren ve kolay gelsin dileklerinde bulunan Tüzünataç, sandık görevlileri ile de bir süre sohbet etti. Tüzünataç, zarfı sandığa atmasının ardından "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

