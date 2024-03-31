Oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:25
Oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı
Abone Ol google-news

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda oyuncu Berrak Tüzünataç Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Basın mensuplarını selamlayarak okula giren ve kolay gelsin dileklerinde bulunan Tüzünataç, sandık görevlileri ile de bir süre sohbet etti. Tüzünataç, zarfı sandığa atmasının ardından "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


31 Mart haberleri 31 Mart 2024 haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak

Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak
Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti

Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler