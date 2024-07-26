Oyuncu Burcu Özberk'ten şaşırtan açıklama: 'Türkan Şoray kurallarım yok'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:51

Habertürk'ün haberine göre, Burcu Özberk, Karaköy'deki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir yurt dışında tatil yapan 34 yaşındaki oyuncu, menajerinin zoruyla İstanbul'a geldiğini söyleyerek, "Yeğenimle biliyorsunuz bir video da paylaştım. Beraberdik, onunla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Menajerim şimdi çağırdı İstanbul'a, o yüzden geldim. Onun özel durumundan kaynaklı özellikle hep onunla zaman geçirmeye çalışıyorum" dedi.

Ayrıca proje okuduğunu dile getiren Burcu Özberk, oyunculukta Türkan Şoray kurallarının olmadığını ifade etti. Özberk, "Gönlün bir proje için heyecanlanıyorsa benim için fark etmez. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim. Bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim ama. Yıl olmuş 2024 yani..." diyerek güldü.

Film çekimlerinden önce yapımcılarla yaptığı sözleşmede şart koştuğu 18 madde daha sonra 'Türkan Şoray Kanunları' olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Türkan Şoray, bu kanunlardan en dikkat çekeni olan "Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır" kuralını, 1982'deki 'Mine' filmiyle kaldırmıştır.