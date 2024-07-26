Oyuncu Burcu Özberk'ten şaşırtan açıklama: 'Türkan Şoray kurallarım yok'

Burcu Özberk, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunarak Türkan Şoray kurallarının olmadığını dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:51
Oyuncu Burcu Özberk'ten şaşırtan açıklama: 'Türkan Şoray kurallarım yok'
Abone Ol google-news

Habertürk'ün haberine göre, Burcu Özberk, Karaköy'deki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir yurt dışında tatil yapan 34 yaşındaki oyuncu, menajerinin zoruyla İstanbul'a geldiğini söyleyerek, "Yeğenimle biliyorsunuz bir video da paylaştım. Beraberdik, onunla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Menajerim şimdi çağırdı İstanbul'a, o yüzden geldim. Onun özel durumundan kaynaklı özellikle hep onunla zaman geçirmeye çalışıyorum" dedi.

Ayrıca proje okuduğunu dile getiren Burcu Özberk, oyunculukta Türkan Şoray kurallarının olmadığını ifade etti. Özberk, "Gönlün bir proje için heyecanlanıyorsa benim için fark etmez. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim. Bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim ama. Yıl olmuş 2024 yani..." diyerek güldü.

Film çekimlerinden önce yapımcılarla yaptığı sözleşmede şart koştuğu 18 madde daha sonra 'Türkan Şoray Kanunları' olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Türkan Şoray, bu kanunlardan en dikkat çekeni olan "Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır" kuralını, 1982'deki 'Mine' filmiyle kaldırmıştır.


Burcu Özberk haberleri Türkan Şoray haberleri

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten Diyanet'e sert tepki: 'Aklımızla oynamayın artık'

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten Diyanet'e sert tepki: 'Aklımızla oynamayın artık'
Burcu Özberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Özberk hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Burcu Özberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Özberk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler