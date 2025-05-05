Oyuncu Didem Balçın'ın acı günü: Babasını kaybetti!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:35

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38

Oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Balçın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın - Didem Balçın."

Acı haber, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Balçın’a çok sayıda başsağlığı mesajı iletildi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Balçın, tiyatro ve dizi oyunculuğuyla tanınıyor. "Diriliş: Ertuğrul" dizisinde canlandırdığı “Selcan Hatun” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Tiyatro sahnelerindeki başarılı performanslarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Balçın, aynı zamanda oyunculuk eğitimi alanında da çalışmalar yürütmekte.