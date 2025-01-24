'Bir Zamanlar İstanbul' setinde kaza: Ünlü oyuncu Didem Balçın hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:16

TRT1 ekranlarında yakında başlayacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin setinde üzücü bir kaza meydana geldi.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp kayarak başını yaraladı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Didem Balçın’ın tedavisi devam ediyor. Dizinin çekimleri için bir araya gelen oyuncular ve ekip, bu talihsiz olay karşısında endişe içinde kaldı.

'BİR ZAMANLAR İSTANBUL' KONUSU VE OYUNCU KADROSU



1990’lı yıllarda geçen ve toplumsal sorunları, suç dünyasını işleyen 'Bir Zamanlar İstanbul', izleyicileri derin bir hikayenin içine çekmeyi amaçlıyor. İki genç karakterin adalet arayışı merkezinde gelişen dizi, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahneleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizinin kadrosunda, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Türk oyuncu Didem Balçın, 18 Mayıs 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. 40 yaşındaki Balçın, oyunculuk kariyerine Ankara Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra başladı.

Didem Balçın’ın oyunculuk kariyeri, Levent Kırca Tiyatrosu'ndaki Ateşin Düştüğü Yer oyunuyla başladı. Oyunculuk alanındaki ilk adımını tiyatro ile atan Balçın, ardından birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı.

2009 yılında Nergis Öztürk ile kendi tiyatrolarını kuran Balçın, tiyatro sahnesinde birçok projede yer aldı. 2011'de ise ablasıyla birlikte Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketi'ni kurarak sanatsal alanda önemli adımlar attı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI

Didem Balçın, televizyon ve sinema dünyasında pek çok projede yer aldı. Öne çıkan yapımlarından bazıları şunlar:

Hayattan Korkma

Başka Dilde Aşk

Çakallarla Dans

Gulyabani

Oflu Hoca'nın Şifresi

Gurbet Kadını

Gurbet Yolcuları

Olacak O Kadar

Ölene Kadar

Yalaza

Meleklerin Aşkı

Kuruluş Osman

Bernarda Alba'nın Evi

Parkta Güzel Bir Gün

En Kısa Gecenin Rüyası

Didem Balçın, 2020 yılında Can Aydın ile evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Hem özel hayatında hem de oyunculuk kariyerinde başarılı adımlar atan Balçın, Türk televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden biri.