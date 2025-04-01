Doğukan Manço'dan Barış Manço açıklaması: 'Bayramları babamızdan ayrı geçirirdik'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:01

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:01

Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. Babasıyla bayram anılarının sorulması üzerine Manço, duygusal bir itirafta bulunarak, "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" dedi.

"BAYRAMDA BABAMIZI TELEVİZYONDAN İZLERDİK"

Doğukan Manço, çocukluk yıllarına dair anılarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



"Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik."

"BABAMI KAYBETTİKTEN SONRA MÜZİĞE KÜSTÜM"

Ünlü isim, babasının vefatının ardından yaşadığı duygusal süreci de anlattı. Babasının kaybıyla müziğe küstüğünü ve yurt dışına gittiğini belirten Manço, "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et. 2007’den sonra müzik hayatıma yeniden döndüm. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

"ONU ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Programda, "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?" sorusuna ise Manço şu yanıtı verdi:



"Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk. Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı. Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı. Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende."

BARIŞ MANÇO’NUN HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçıyı, filmde ünlü oyuncu Ekin Koç canlandıracak.

Haziran 2025’te sete çıkması planlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak.

"ÜZERİMDE ÇOK BASKI VAR"

Barış Manço’nun hayatını konu alacak film hakkında konuşan Doğukan Manço, "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun, neden sen oynamıyorsun?' diyorlar. Bildiğim iş değil. Oynarım ama herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.