Oyuncu Fahriye Evcen ikinci bebeğini dünyaya getirdi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:03

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:03

Dizi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, bugün doğum yaptı.

DOĞUM ESNASINDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde kucağına aldı. Çift bebeklerine Kerem adını verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Burak Özçivit'in doğum esnasında eşini yalnız bırakmadığı ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.