Oyuncu Fahriye Evcen ikinci bebeğini dünyaya getirdi
2017 yılında Burak Özçivit'le nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün ikinci bebeğini dünyaya getirdi. İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yapan oyuncu bebeğine "Kerem" adını verdi.
Dizi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, bugün doğum yaptı.
DOĞUM ESNASINDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde kucağına aldı. Çift bebeklerine Kerem adını verdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Burak Özçivit'in doğum esnasında eşini yalnız bırakmadığı ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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