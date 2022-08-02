Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan kötü haber
Şimdilerde ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber geldi. Evcen'in oğlu Karan Özçivit'le birlikte koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Üç yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum’da özel bir hastaneye başvuran Fahriye Evcen'in de test sonucu pozitif çıktı.
Haber Global'in aktardığı habere göre; anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit'in de test yaptıracağı öğrenildi.
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