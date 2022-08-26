Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.
Evliliklerini Karan, adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen çiftinden beklenen haber geldi.
Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin ikinci bebekleri de erkek olacak.
Doğum için gün sayan ikili, mutlu haberi aileleriyle paylaştı.
"ÇOK HEYECANLIYIZ"
İkinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:
"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim"
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