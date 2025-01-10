Oyuncu Ferhan Şensoy'un hayatı belgesel olacak

Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:43

Güncelleme: 10.01.2025 - 20:43

ENKA Sanat'ın sponsorluğunu üstlendiği Ferhan Şensoy belgeselinin yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin prömiyeri, eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

"CESUR YORUMLARIYLA GENİŞ KİTLELERE HİTAP ETTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, sanat hayatı boyunca mizahı ve eleştiriyi birleştirerek toplumsal meseleleri sahneye, kitaplarına ve ekranlara taşıyan Ferhan Şensoy'un, sözcük oyunları, türettiği kelime ve kendine has tabirleriyle hem sanat dünyasında hem de izleyicilerin zihinlerinde ve kalplerinde çok ayrı bir yer edindiğini belirtti.

Mimaroğlu, belgeselin tüm bu süreci mercek altına alacağını aktararak, şunları kaydetti:

"O, geleneksel tiyatroyu modern bir bakış açısıyla harmanladı. Ortaoyuncular topluluğunu kurdu ve 'Ferhangi Şeyler' gibi unutulmaz eserler yarattı. Münir Özkul'dan devraldığı kavuğu Rasim Öztekin'e devretti. Toplumsal sorunları içeren çalışmaları ile dönemin sosyal ve kültürel dinamiklerine ayna tuttu. Özgün mizah anlayışı ve cesur yorumlarıyla geniş kitlelere hitap etti. Tiyatro onun için günü sorgulama ve geleceğe dair mesaj verme aracıydı kuşkusuz. 'Güldürdüm gidiyorum, düşünün, geleceğim' sözleri onun hem eserlerindeki kalıcı etkiyi hem de izleyicisiyle derin bağı gösteriyor. İşte biz de belgeselle bu etki ve bağları görünür kılacağız."

Ferhan Şensoy'un gelecek haftalarda çekilmeye başlanacak belgeseli ile ilgili de Metin, şu bilgileri verdi:

"Bu dünyadan göçmeden önce, hayatının son yılını yaşadığından habersiz Ferhan Şensoy belgeselini konuştuk kendisiyle. Yaşayan bir efsanenin daha belgeselini yapacaktım ve bu efsanenin Ferhan Şensoy olması beni o kadar çok heyecanlandırıyordu ki! O yaşarken bunu yapmak kısmet olmadı ama ENKA Sanat'ın değerli katkıları sayesinde Ferhan Şensoy'a ve hayata döndürdüğü Ses Tiyatrosu'na bir saygı duruşu niteliğinde olacak projemize başlıyoruz. Tiyatro anlayışını, sapını gülle donattığı o güçlü kalemini, ailesini, dünyasını, Ses Tiyatrosu ekseninde izleyici ile buluşturmayı hedefliyoruz."

Yapımın senaryosunu gazeteci yazar Zeynep Miraç ise 1990'larda izlediği "Ferhangi Şeyler" sonrası Ferhan Şensoy'un hayatına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bambaşka bir mizah anlayışı vardı, çok kıvrak bir zekası ve özgün bir üslubu… Türkçenin keyfine vardıran, mizahın sınırlarını genişleten bir kalemdi Ferhan Şensoy. Sistemi mizah ile eleştirmenin ustalarından biriydi. Evrensel ile yerelin nasıl buluşacağı konusunda çok yol gösterdi. 'Fişne Bahçesu' gibi uyarlamalarla zihnimizi açtı. Ses Tiyatrosu'nun onun büyük fedakarlığı sayesinde ayakta durduğunu çok sonra kavradık. Ara sıra düşünürüm, acaba zihin dünyamıza kattıkları için yeterince teşekkür edebildik mi ona; gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. Belki şimdi, onu anlatan bir belgesel ile teşekkürümüzü sunabiliriz."