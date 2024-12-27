Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol nişanlandı

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol nişanlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:08

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Merve Dinçkol ile evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Temmuz ayında İtalya tatilinde evlenme teklif ederek "Evet" yanıtını alan Şerifoğlu, sevgilisiyle aile büyükleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nişan töreni düzenledi.

Çift, özel günlerine ait mutluluk dolu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Nişan törenindeki samimi ve şık görüntüler, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’un, önümüzdeki dönemde düğün hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.


Etiketler: #Feyyaz Şerifoğlu #Merve Dinçkol

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