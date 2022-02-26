Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi
Geçen yıl tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da dünyaevine girdi. Çiftin mutlu anları fotoğraflara yansıdı. Düğüne, aralarına Beren Saat, Kenan Doğulu gibi isimler de dahil olmak üzere, çiftin birçok ünlü dostu katıldı.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı. Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.
Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı dikkat çekti.
DOSTLARI ŞAHİT OLDU
Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi. Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti.
Nikahın ardından çift, yakın dostları için parti verdi. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte sahneye çıkıp şarkılar söyledi.
Çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.
Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçen yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.
İlgili Haberler
- Şahan Gökbakar'dan 'komedyen' tepkisi: 'Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?'
- Tarkan'dan savaş tepkisi: 'Affedin bizi, affedin çocuklar'
- Hayko Cepkin'den 'zam' tepkisi: 'MuazZAM bir taktik...'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
- Ukraynalı çocuk Putin'e seslendi: Geri çekilin
- Tahliye edilen bir grup Türkiye'ye geldi
- Dışişleri'nden 'Hocalı' açıklaması
- ABD'den Karadeniz'de 'casus' uçuşu
- Engelli öğretmenler 'ek atama' bekliyor
- Feribot yangınında kayboldu: 8 gündür haber yok
- 'Arda için teklifte bulundular'
- Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi şaşırttı!
- People are fleeing Ukraine with their pets