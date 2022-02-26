Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 12:01

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı. Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.

Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı dikkat çekti.

DOSTLARI ŞAHİT OLDU

Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi. Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti.

Nikahın ardından çift, yakın dostları için parti verdi. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte sahneye çıkıp şarkılar söyledi.

Çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçen yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.