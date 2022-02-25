Tarkan'dan savaş tepkisi: 'Affedin bizi, affedin çocuklar'

25 Şubat 2022 Cuma, 13:18

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe gününün erken saatlerinde saldırdığı Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

RUS TANKLARI KIEV'E GİRDİ

Son olarak Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusuna ait tanklar parlamentonun 9 kilometre yakınına kadar geldi. Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı. AP haber ajansı, Kiev'in merkezindeki hükümet binaları çevresinde silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Savaş sürerken; masum halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler de sosyal medyada paylaşılıyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, yaşananalara ve görüntülere tepki gösteriyor.

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu.

"AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR"

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, savaşa isyan etti.

Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarkısının sözlerine yer veren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Affedin bizi, affedin çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık."

İşte o paylaşım....

'AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Dönme dur az biraz dur dünya

Yüzleşme bak tedir ayıbımızla

Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl

Hesap verme vaktidir vicdanımıza





Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar





Bu gidiş gidiş değil, tut elimi

Dönelim hadi dönelim geri

Ne ara efendisi olduk bu diyarların

Ne hakla hükümdar sahibi





Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı

Soluduğumuz nefes aynı

İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde

Aynı yolun yolcusuyuz aynı





Affedin bizi affedin ey çocuklar

Büyüdük adam olamadık

Anlatın öğretin hepimize yeniden

Niye kirlendik saf kalamadık