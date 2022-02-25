Tarkan'dan savaş tepkisi: 'Affedin bizi, affedin çocuklar'
Megastar Tarkan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. 'Geççek' adlı yeni şarkısıyla gündeme gelen Tarkan, yaptığı paylaşımda "Affedin bizi, affedin çocuklar... Büyüdük ama adam olamadık..."sözlerine yer verdi.
Rusya'nın 24 Şubat Perşembe gününün erken saatlerinde saldırdığı Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
RUS TANKLARI KIEV'E GİRDİ
Son olarak Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusuna ait tanklar parlamentonun 9 kilometre yakınına kadar geldi. Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı. AP haber ajansı, Kiev'in merkezindeki hükümet binaları çevresinde silah sesleri duyulduğunu bildirdi.
Savaş sürerken; masum halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler de sosyal medyada paylaşılıyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi, yaşananalara ve görüntülere tepki gösteriyor.
Son olarak bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu.
"AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR"
Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, savaşa isyan etti.
Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarkısının sözlerine yer veren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
"Affedin bizi, affedin çocuklar. Büyüdük ama adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık."
İşte o paylaşım....
'AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR' ŞARKISININ SÖZLERİ
Dönme dur az biraz dur dünya
Yüzleşme bak tedir ayıbımızla
Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl
Hesap verme vaktidir vicdanımıza
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar
Bu gidiş gidiş değil, tut elimi
Dönelim hadi dönelim geri
Ne ara efendisi olduk bu diyarların
Ne hakla hükümdar sahibi
Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı
Soluduğumuz nefes aynı
İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde
Aynı yolun yolcusuyuz aynı
Affedin bizi affedin ey çocuklar
Büyüdük adam olamadık
Anlatın öğretin hepimize yeniden
Niye kirlendik saf kalamadık
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