Oyuncu İlker Aksum baba oldu: Kızının ismini ilk kez açıkladı!

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren İlker Aksum baba oldu.

Oyuncu İlker Aksum baba oldu: Kızının ismini ilk kez açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:53

Son dönemde Siyah Kalp dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Aksum, baba olmanın sevincini yaşadı.

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren Aksum, kızlarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

53 yaşındaki oyuncu, "Lilamızı kucağımıza aldık. Dualarınızla" notuyla bebeğinin ilk karesini ve ismini paylaştı.

İlker Aksum, baba olacağını daha önce şu sözlerle açıklamıştı:

“Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile.”

İki yıldır birlikte olan İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, 2023 yılının haziran ayında Harbiye Orduevi'nde düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti.


Etiketler: #ilker aksum

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