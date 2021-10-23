Oyuncu Kemal Kuruçay'ın setteki son görüntüleri ortaya çıktı

Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakterini canlandıran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın setteki son görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 12:14
Oyuncu Kemal Kuruçay'ın setteki son görüntüleri ortaya çıktı
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Usta oyuncu Kemal Kuruçay, Darıca'daki Seksenler dizi setinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kemal Kuruçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kemal Kuruçay'ın cenazesinin teslim alınmasının ardından Ankara'da defnedileceği belirtilirken, son görüntüleri de ortaya çıktı. Sette ekip arkadaşlarıyla şakalaşan Kumal Kuruçay'ın çekilen son görüntüleri, görenleri hüzünlendirdi.



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