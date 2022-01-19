Selçuk Yöntem'den Sezen Aksu'ya destek: 'Bu haksızlığı hak etmiyor'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:31

İktidara yakın isimler tarafından, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya, usta sanatçı Selçuk Yöntem'den destek geldi.

"Toplumsal açıdan çok çabuk öfke ve kin kusar, çok çabuk birbirinden vazgeçer hale geldik. Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum" diyen Yöntem, "Sezen, bu haksızlığı hak etmiyor" dedi.

Yöntem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal açıdan çok çabuk öfke ve kin kusar, çok çabuk birbirinden vazgeçer hale geldik. Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. İster siyasetçi, ister sanatçı, isterse başka bir meslek sahibi olsun, herkesi eleştirebilir, sevebilir ya da sevmeyebiliriz. Ama bunu, hakarete, tehdite, evinin önünde toplanmaya kadar vardırmanın kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Hele de mevzu bahis, Sezen Aksu gibi bir değer ise, ortada büyük bir haksızlık var demektir.

Sezen, bu haksızlığı hak etmiyor çünkü."

NE OLMUŞTU?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, iktidara yakın bazı isim ve gruplar; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu evinin önünde protesto etmiş; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Aksu'yu hedef göstermişti.

Tartışmalar sürerken; ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi isimlerden de destek gelmişti.