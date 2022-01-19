Selçuk Yöntem'den Sezen Aksu'ya destek: 'Bu haksızlığı hak etmiyor'
Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, iktidara yakın kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek veren Yöntem, "Çok çabuk birbirinden vazgeçer hale geldik. Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Sezen, bu haksızlığı hak etmiyor çünkü" dedi.
İktidara yakın isimler tarafından, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle hedef gösterilen ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya, usta sanatçı Selçuk Yöntem'den destek geldi.
"Toplumsal açıdan çok çabuk öfke ve kin kusar, çok çabuk birbirinden vazgeçer hale geldik. Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum" diyen Yöntem, "Sezen, bu haksızlığı hak etmiyor" dedi.
Yöntem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Toplumsal açıdan çok çabuk öfke ve kin kusar, çok çabuk birbirinden vazgeçer hale geldik. Bu ruh halini sağlıklı bulmuyorum. İster siyasetçi, ister sanatçı, isterse başka bir meslek sahibi olsun, herkesi eleştirebilir, sevebilir ya da sevmeyebiliriz. Ama bunu, hakarete, tehdite, evinin önünde toplanmaya kadar vardırmanın kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Hele de mevzu bahis, Sezen Aksu gibi bir değer ise, ortada büyük bir haksızlık var demektir.
Sezen, bu haksızlığı hak etmiyor çünkü."
NE OLMUŞTU?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, iktidara yakın bazı isim ve gruplar; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti.
Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.
Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu evinin önünde protesto etmiş; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Aksu'yu hedef göstermişti.
Tartışmalar sürerken; ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi isimlerden de destek gelmişti.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz kara teslim: 1644 yol kapandı
- AKP ve MHP o emeklileri hiçe saydı
- İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi: 15 yaralı
- 'Playboy' kurucusunun sırları belgeselde ifşa oldu
- Son depremler ne anlama geliyor?
- Dört kollu ve dört bacaklı bebek dünyaya geldi
- ABD'de patlama: Ölü ve yaralılar var
- Kar yağışı etkili oldu: 67 köy yolu ulaşıma kapandı
- Benzine büyük zam iddiası
- Trabzonspor liderliği perçinlemek istiyor