Tarkan'dan hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:41

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Aksu'nun şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Yandaş basın ve AKP'li siyasitçiler tarafından da hedef gösterilen sanatçıya Tarkan'dan destek geldi.

"KENDİSİNE YAPILAN HAKSIZLIK UNUTULMAYACAK"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.

Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Thailand tatilinde herkesi ekip baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.”