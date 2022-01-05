Oyuncu Öykü Karayel koronavirüse yakalandı
Dizi setlerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olaral 'Kaderimin Oyunu' dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Karayel'in karantina süresinin bitmek üzere olduğu öğrenildi.
Omicron varyantının etkisiyle Türkiye’de ve dünyada Covid-19
vaka sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle film ve dizi sektöründen art arda
koronavirüs haberleri geliyor.
Son olarak, Star TV'de izleyicilerle buluşan ‘Kaderimin
Oyunu’ dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, koronavirüse
yakalandı. NGM Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak yer
alıyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel’in
karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden
başlayacağı öğrenildi.
Senaryosunu Gül Abus Semercinin kaleme aldığı dizinin oyuncu
kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra
Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan,
Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.
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