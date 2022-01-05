Oyuncu Öykü Karayel koronavirüse yakalandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:26

Omicron varyantının etkisiyle Türkiye’de ve dünyada Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle film ve dizi sektöründen art arda koronavirüs haberleri geliyor.

Son olarak, Star TV'de izleyicilerle buluşan ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, koronavirüse yakalandı. NGM Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak yer alıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karayel’in karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

Senaryosunu Gül Abus Semercinin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.