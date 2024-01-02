Oyuncu Ozan Güven setlere geri dönüyor

Son olarak Babil dizisinde seyirci karşısına çıkan Ozan Güven, üç yıl aradan sonra yeniden setlere dönüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:48
Oyuncu Ozan Güven setlere geri dönüyor
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Oyuncu Ozan Güven, 2024 yılıyla beraber ara verdiği dizi ve film setlerine geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi “Taş, Kağıt, Makas”ta yer alacak. Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Uğraş Güneş’in yazdığı dizi bu hafta sete çıkacak.

Kore yapımı Remember: War Of The Son’dan uyarlanan dizide hipertimestik sendromu (Hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrkulu adlı gencin hikâyesi anlatılıyor.

Ozan Güven dizide “Harun Yakar” karakterine hayat verecek.


Ozan Güven

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