Oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olacak

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 08:40

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 08:40

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti.

Gönülden teşekkür ediyorum.#TİPSenin @SuhaSerhat — Erkan BAŞ (@erkbas) April 1, 2023

"TİP SENİN KAPTAN"

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki "Yürek Çıkmazı" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen oyuncu Mehmet Aslantuğ da, geçen günlerde TİP milletvekili adaylığına başvurmuştu.

Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" ifadelerini kullanmıştı.