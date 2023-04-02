Oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini duyurdu. Son olarak ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un da TİP'e katıldığı duyurulmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 08:40
Oyuncu Serhat Özcan TİP'ten milletvekili adayı olacak
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"TİP SENİN KAPTAN"

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki "Yürek Çıkmazı" dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen oyuncu Mehmet Aslantuğ da, geçen günlerde TİP milletvekili adaylığına başvurmuştu. 

Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" ifadelerini kullanmıştı.


TİP Serhat Özcan aday adaylık milletvekili adayı

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